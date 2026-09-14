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Гендир "Динамо" - о дисквалификации Тюкавина: были не согласны, но что нам делать?

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал дисквалификацию Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, в "Динамо" не согласны с решением дисквалифицировать Тюкавина.

- Экспертно-судейская комиссия приняла решение, что это агрессивное поведение. Соответственно, агрессивное поведение — это минимум две игры. По этой причине КДК и принял такое решение.
Были не согласны. Но что нам делать? Не мы же решения принимаем. Мы решили подать протест. А там уже решение не за нами, - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 2:1. Во втором тайме форвард бело-голубых Константин Тюкавин ударил локтем в грудь защитника красно-белых Александера Джику и был удален с поля. КДК РФС дисквалифицировал футболиста на два матча, один из которых - условно.

После восьми сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.

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