Умяров - об игре с "Ростовом": все хотели победить после двух невнятных матчей

- В плане результата хорошо, что мы выиграли. Все хотели победить после двух невнятных матчей — с точки зрения результата и игры.
С тем качеством игры, которое было с "Оренбургом"… Понятно, что они оборонялись 5-4-1, мы создали достаточно моментов, но всё же могли выиграть. С тем же "Динамо", я уже говорил, наши ошибки привели к неудовлетворительному результату, - приводит слова Умярова "Чемпионат".
В восьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:0 - забитыми мячами отметились Жедсон Фернандеш, Пабло Солари (пенальти) и Никита Массалыга. До этого красно-белые набрали лишь одно очко в двух турах - сыграли вничью с "Оренбургом" и на выезде уступили столичному "Динамо".
По итогам восьми сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.