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"Хотелось их обыграть". Карпукас - о победе "Зенита" над "Локомотивом"

Полузащитник "Зенита" Артем Карпукас прокомментировал победу над своим бывшим клубом "Локомотивом" в 8-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды. Со всеми ребятами поддерживаю связь. Хотелось их обыграть.

Обнялись после игры, пожелали друг другу удачи. Чуть больше пообщался с Евгением Морозовым, к тренерскому штабу подошел, поговорили. Слежу за "Локомотивом", после каждой игры обмениваемся с ребятами мнениями", - сказал Карпукас.

Центральный матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" состоялась в минувшую субботу, 12 сентября. Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. Сине-бело-голубые уступал по итогам первого тайма, однако сумели переломить ход встречи, забив на 47-й и 70-й минутах.

Полузащитник Артем Карпукас является воспитанником академии "железнодорожников". К "Зениту" футболист присоединился этим летом.

Источник: "Матч ТВ"

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