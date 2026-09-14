"Хотелось их обыграть". Карпукас - о победе "Зенита" над "Локомотивом"

"Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды. Со всеми ребятами поддерживаю связь. Хотелось их обыграть.
Обнялись после игры, пожелали друг другу удачи. Чуть больше пообщался с Евгением Морозовым, к тренерскому штабу подошел, поговорили. Слежу за "Локомотивом", после каждой игры обмениваемся с ребятами мнениями", - сказал Карпукас.
Центральный матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" состоялась в минувшую субботу, 12 сентября. Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. Сине-бело-голубые уступал по итогам первого тайма, однако сумели переломить ход встречи, забив на 47-й и 70-й минутах.
Полузащитник Артем Карпукас является воспитанником академии "железнодорожников". К "Зениту" футболист присоединился этим летом.
Источник: "Матч ТВ"