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"Спартак" и "Зенит" реже всех в РПЛ используют россиян

Стали известны статистические данные российских игроков в клубах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
83% от игровых минут московского "Локомотива" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провели россияне. Этот показатель у "железнодорожников" является самым высоким в чемпионате России.

На последних двух местах расположились столичный "Спартак" (39.4%) и петербургский "Зенит" (38.6%).

"Спартак" и "Зенит" реже всех в РПЛ используют россиян

Источник: Opta Sports

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