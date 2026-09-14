«Судейство обсуждать не хочу, это не ко мне вопросы. Раз увидели офсайд, когда мы забили первый гол «Акрону», значит, так и было. Нет смысла это обсуждать. Что касается самой игры, то нас подвела реализация. Думаю, мы могли и выиграть», — сказал Воробьев.
Вчера, 13 сентября, «Краснодар» на домашнем стадионе сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:1. Игру обслуживал главный судья Василий Казарцев, забитыми мячами отметились Константин Марадишвили и Хуан Боселли.
«В этом нет смысла». Игрок «Краснодара» отказался обсуждать судейство после ничьей с «Акроном»
Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев в беседе с Rusfootball.info высказался о судействе в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"