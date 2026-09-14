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В "Зените" прокомментировали конкуренцию Соболева с Аугусто

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра высказался о конкуренции между нападающими Александром Соболевым и Фелипе Аугусто.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев сейчас забивает, выиграл конкуренцию. Аугусто ждет свой шанс, но Соболев забивает и не дает поводов себя менять.

Молодец, что справляется с давлением и помогает команде. Соболев заслужил место в старте, это наш лучший бомбардир, он забивает, борется", - сказал Оливейра.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Александр Соболев отличился 6 забитыми голами и 2 результативными передачами в 8 сыгранных турах. Также на счету 29-летнего нападающего два мяча в двух играх Кубка России и один гол в Суперкубке страны.

Напомним, бразильский форвард Фелипе Аугусто присоединился к петербургской команде в это летнее трансферное окно из "Трабзонспора".

Источник: ТАСС

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