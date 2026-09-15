- Несколько матчей команда провела очень успешно. Будет бороться за золото?
- "Динамо" на протяжени уже не одного даже десятилетия удивляет нас. Делать выводы ещё рановато. Сыграют три тура - посмотрим, на что они способны. Если в трёх матчах возьмут три очка, то можно будет о чём-то говорить. Но в нашем чемпионате зимний перерыв составляет три месяца, так что он никакому прогнозу не поддается. Поэтому у нас многие команды первую часть проводят прекрасно, а вторую хуже некуда. Поэтому многое не очень понятно. Пока "Динамо" неплохо себя проявляет. Но про чемпионство "Динамо" вряд ли можно говорить. Может быть, про тройку. У нас уже есть потенциальные чемпионы: и "Краснодар", и "Зенит". Команды, у которых есть чемпионские традиции. "Динамо" уже отвыкло становиться чемпионом. Чтобы выигрывать чемпионат, нужно иметь харизму и силу воли. У них это отсутствует.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: чтобы выигрывать чемпионат, нужно иметь харизму и силу воли. У "Динамо" это отсутствует
Экс-гендиректор "Динамо" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info мнением о перспективах "бело-голубых" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"