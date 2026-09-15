Тукманов включил "Динамо" в чемпионскую гонку после пяти побед подряд

"Тренер и игроки выглядят единым коллективом. Футболисты хорошо понимают, что хочет от них Шварц. На поле они успешно выполняют его задумки — отсюда у них такой результат", — заявил Тукманов.
По мнению функционера, нынешняя форма позволяет "Динамо" претендовать на самые высокие позиции. Для этого команде необходимо сохранить физические кондиции, настрой и избежать серьезных травм.
После восьми туров "бело-голубые" набрали 16 очков и занимают третье место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Шварца проведет 17 сентября на выезде против "Ростова".
Источник: "Матч ТВ"