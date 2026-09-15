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Тукманов включил "Динамо" в чемпионскую гонку после пяти побед подряд

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов считает, что московское "Динамо" способно бороться за самые высокие места в РПЛ благодаря взаимопониманию Сандро Шварца и футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" одержало пять побед подряд в чемпионате и Кубке России. Тукманов отметил, что команда выглядит единым коллективом, а игроки успешно воплощают на поле идеи тренерского штаба.

"Тренер и игроки выглядят единым коллективом. Футболисты хорошо понимают, что хочет от них Шварц. На поле они успешно выполняют его задумки — отсюда у них такой результат", — заявил Тукманов.

По мнению функционера, нынешняя форма позволяет "Динамо" претендовать на самые высокие позиции. Для этого команде необходимо сохранить физические кондиции, настрой и избежать серьезных травм.

После восьми туров "бело-голубые" набрали 16 очков и занимают третье место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Шварца проведет 17 сентября на выезде против "Ростова".

Источник: "Матч ТВ"

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