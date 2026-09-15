Заболотный раскрыл изнанку общения с журналистами: это грязная обстановка

Фото: ФК "Спартак"

"Я разочаровался в СМИ. Мои слова конвертируют и выкладывают по-другому. Когда ты выходишь из раздевалки после матча, люди выкрикивают вопросы и суют камеру в лицо. Это грязная обстановка. Поэтому я задумался: "Нужны ли мне вообще интервью?" Профессиональных интервьюеров мало", — заявил Заболотный.

Заболотный рассказал, что со временем стал значительно осторожнее относиться к интервью. По словам футболиста, его высказывания неоднократно подавались в СМИ не так, как он их произносил.Футболист добавил, что из-за подобных ситуаций у него возникали конфликты с представителями СМИ. В двух случаях Заболотный даже связывался с журналистами через пресс-службу клуба и требовал объяснить, почему его слова были переданы иначе.Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"