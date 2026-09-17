Наумов: "Локомотив" выглядит очень слабо, в таком состоянии это команда второй восьмёрки

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Очень большое количество потерь на поле, так как игроки мало знакомы друг с другом: много новичков на поле. А когда ты теряешь мяч без конца, ты должен его опять отбирать - отсюда куча нарушений. Игра у "Локомотива" пока явно не получается. По тому, что мы видим, наверное, будут восьмыми-девятыми, - сказал Наумов.