Наумов: "Локомотив" выглядит очень слабо, в таком состоянии это команда второй восьмёрки

- Результат закономерный. Очень много у "Локомотива" молодых игроков, состав меняется на глазах. Не все молодые оправдывают надежды. Сыроваты ещё некоторые ребята. В целом команда выглядит очень слабо. Думаю, что в таком состоянии это команда второй восьмёрки.
Очень большое количество потерь на поле, так как игроки мало знакомы друг с другом: много новичков на поле. А когда ты теряешь мяч без конца, ты должен его опять отбирать - отсюда куча нарушений. Игра у "Локомотива" пока явно не получается. По тому, что мы видим, наверное, будут восьмыми-девятыми, - сказал Наумов.
В девятом туре "Локомотив" дома сыграл с "Крыльями Советов" вничью - 1:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info