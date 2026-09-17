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Наумов: "Локомотив" выглядит очень слабо, в таком состоянии это команда второй восьмёрки

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче железнодорожников с "Крыльями Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Наумов считает, что московская команда пока не готова бороться за высокие места.

- Результат закономерный. Очень много у "Локомотива" молодых игроков, состав меняется на глазах. Не все молодые оправдывают надежды. Сыроваты ещё некоторые ребята. В целом команда выглядит очень слабо. Думаю, что в таком состоянии это команда второй восьмёрки.

Очень большое количество потерь на поле, так как игроки мало знакомы друг с другом: много новичков на поле. А когда ты теряешь мяч без конца, ты должен его опять  отбирать - отсюда куча нарушений. Игра у "Локомотива" пока явно не получается. По тому, что мы видим, наверное, будут восьмыми-девятыми, - сказал Наумов.

В девятом туре "Локомотив" дома сыграл с "Крыльями Советов" вничью - 1:1.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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