Семак назвал проблему "Зенита" в матче с "Балтикой"

Фото: ФК "Зенит"

Я думаю, хорошая игра. Болельщикам приятно видеть такое количество забитых мячей. Но мы идем дальше, поздравим наших болельщиков и будем готовиться к следующему матчу, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".