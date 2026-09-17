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Семак назвал проблему "Зенита" в матче с "Балтикой"

Сергей Семак оценил игру "Зенита" после выездной победы над "Балтикой" со счётом 3:2.
Фото: ФК "Зенит"
Главный тренер петербуржцев отметил большое количество борьбы и признал, что хозяева регулярно создавали угрозу после навесов и стандартов. Семак обратил внимание, что оба мяча его команда пропустила после фланговых передач.

- Да, много борьбы было. И, к сожалению, те фланговые передачи, стандарты, из которых приходила опасность, иногда доставляли нам неприятности, пропустили после двух навесов, к сожалению. Высокорослый центральный защитник у нас, но борьбу проиграли.

Я думаю, хорошая игра. Болельщикам приятно видеть такое количество забитых мячей. Но мы идем дальше, поздравим наших болельщиков и будем готовиться к следующему матчу, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" забил дважды уже к 16-й минуте, а после перерыва Луис Энрике сделал счёт 3:1. "Балтика" сократила отставание в концовке, но петербуржцы удержали победу. Команда набрала 18 очков и поднялась на третье место в РПЛ.

10 октября "Зенит" сыграет в гостях против "Краснодара".

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