Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
РубинЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
2 - 3 2 3
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
3 - 1 3 1
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Омония
1 - 0 1 0
СельтаЗавершен
Арарат-Армения
1 - 4 1 4
СпартаЗавершен
Хапоэль Б-Ш
0 - 0 0 0
Динамо ЗагребЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
АЗ АлкмарЗавершен
Андерлехт
1 - 2 1 2
ЛионЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
ЦелеЗавершен
Олимпиакос
2 - 1 2 1
ЯгеллонияЗавершен
Штурм
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Милан
0 - 2 0 2
БенфикаЗавершен

Артига подвёл итоги матча "Родина" - "Рубин"

Франк Артига оценил выступление "Рубина" после ничьей с "Родиной" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
По словам специалиста, ещё при нулевом счёте у "Рубина" были возможности выйти вперёд, однако воспользоваться ими не удалось.

- Команда бьётся, она неуступчива. Мы провели 10 матчей без поражений с учетом Кубка. Прилагаем усилия для того, чтобы выиграть. При 0:0 были два отличных момента. Не хватило исполнительского мастерства, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

"Родина" открыла счёт на 79-й минуте благодаря голу Дейвера Мачадо, но вскоре Андерсон Арройо восстановил равенство - 1:1. "Рубин" набрал 12 очков и занимает шестую строчку в таблице РПЛ. Следующий матч казанцы проведут 11 октября дома против московского "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится