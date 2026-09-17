Артига подвёл итоги матча "Родина" - "Рубин"

- Команда бьётся, она неуступчива. Мы провели 10 матчей без поражений с учетом Кубка. Прилагаем усилия для того, чтобы выиграть. При 0:0 были два отличных момента. Не хватило исполнительского мастерства, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".
"Родина" открыла счёт на 79-й минуте благодаря голу Дейвера Мачадо, но вскоре Андерсон Арройо восстановил равенство - 1:1. "Рубин" набрал 12 очков и занимает шестую строчку в таблице РПЛ. Следующий матч казанцы проведут 11 октября дома против московского "Динамо".