Галактионов - о матче с "Крыльями Советов": результатом не удовлетворен

- Результатом не удовлетворен. Это объективная картина, появились новые футболисты, всё идет на ходу, команда перестраивается. Были матчи, где команда дала основания полагать, что всё будет хорошо. Но сегодня не удалось, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
В девятом туре москвичи не смогли удержать преимущество в домашней встрече с "Крыльями Советов" - 1:1. Николай Комличенко открыл счёт на 53-й минуте, а спустя 14 минут Амар Рахманович восстановил равенство. "Локомотив" имеет семь очков и занимает 13-е место в РПЛ, одержав одну победу. 10 октября железнодорожники сыграют в гостях с "Факелом".