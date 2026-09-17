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Галактионов - о матче с "Крыльями Советов": результатом не удовлетворен

Михаил Галактионов признал, что результаты "Локомотива" на старте нынешнего сезона его не устраивают.
Фото: ФК "Локомотив"
Главный тренер железнодорожников связал нестабильные результаты с перестройкой состава.

- Результатом не удовлетворен. Это объективная картина, появились новые футболисты, всё идет на ходу, команда перестраивается. Были матчи, где команда дала основания полагать, что всё будет хорошо. Но сегодня не удалось, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

В девятом туре москвичи не смогли удержать преимущество в домашней встрече с "Крыльями Советов" - 1:1. Николай Комличенко открыл счёт на 53-й минуте, а спустя 14 минут Амар Рахманович восстановил равенство. "Локомотив" имеет семь очков и занимает 13-е место в РПЛ, одержав одну победу. 10 октября железнодорожники сыграют в гостях с "Факелом".

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