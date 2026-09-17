"В таких матчах дома не имеем права терять очки". Зобнин - после победы над "Факелом"

- Тяжёлая игра. Свои моменты не забили, к сожалению. Могли потерять очки. Но команда проявила характер - в конце забили.
Первые выводы вы и после третьего тура делаете, и после четвёртого, и девятого. Идём шаг за шагом. В таких матчах дома не имеем права терять очки. Все ребята хотят. Они отдают максимум. Бывает, что не залетает, - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Решающий гол в ворота "Факела" на 91-й минуте забил Манфред Угальде. Эта победа позволила "Спартаку" набрать 19 очков и сохранить вторую строчку в таблице РПЛ.