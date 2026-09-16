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"Зенит" обыграл "Балтику" в матче с пятью голами

"Зенит" одержал победу над "Балтикой" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча в Калининграде завершилась со счётом 3:2 в пользу петербургской команды. Гости обеспечили себе преимущество уже в начале встречи. На 9-й минуте Максим Глушенков открыл счёт после передачи Артёма Карпукаса, а на 16-й Александр Соболев увеличил отрыв "Зенита". "Балтика" ответила на 22-й минуте голом Брайана Хиля.

В начале второго тайма Луис Энрике забил третий мяч петербуржцев. На 81-й минуте Илья Петров сократил отставание хозяев до минимума, однако уйти от поражения калининградцам не удалось.

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