"Зенит" обыграл "Балтику" в матче с пятью голами

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 3:2 в пользу петербургской команды. Гости обеспечили себе преимущество уже в начале встречи. На 9-й минуте Максим Глушенков открыл счёт после передачи Артёма Карпукаса, а на 16-й Александр Соболев увеличил отрыв "Зенита". "Балтика" ответила на 22-й минуте голом Брайана Хиля.
В начале второго тайма Луис Энрике забил третий мяч петербуржцев. На 81-й минуте Илья Петров сократил отставание хозяев до минимума, однако уйти от поражения калининградцам не удалось.