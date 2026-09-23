Тедеев объяснил неудачные результаты "Краснодара" в последних трех матчах

- Это не кризис, не возвращение Кордобы, это просто футбол Российской Премьер-Лиги.
Сегодня в команде нет игрока середины поля, который должен доводить атаки до логического завершения — последняя передача или заверша"Чемпионат"ющий удар, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
Напомним, что за последние три матча Российской Премьер-Лиги "Краснодар" набрал три очка - южане сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (2:2), тольяттинским "Акроном" (1:1) и "Оренбургом" (0:0).
По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе. После международной паузы "быки" примут на домашнем стадионе петербургский "Зенит".