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Тедеев объяснил неудачные результаты "Краснодара" в последних трех матчах

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о последних результатах "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Тедеева, "Краснодар" не в кризисе, просто сегодня у команды нет игрока в середине поля, который доводит атаки.

- Это не кризис, не возвращение Кордобы, это просто футбол Российской Премьер-Лиги.

Сегодня в команде нет игрока середины поля, который должен доводить атаки до логического завершения — последняя передача или заверша"Чемпионат"ющий удар, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".

Напомним, что за последние три матча Российской Премьер-Лиги "Краснодар" набрал три очка - южане сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (2:2), тольяттинским "Акроном" (1:1) и "Оренбургом" (0:0).

По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе. После международной паузы "быки" примут на домашнем стадионе петербургский "Зенит".

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