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Тихонов: есть Дзюба или нет - наплевать. Его то в сборную из жалости вызовут, то еще что-то

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Тихонова, Дзюба - не спортсмен уровня Овечкина, чтобы говорить о нем, а его завершение карьеры не будет чем-то важным.

- Есть Дзюба или нет — наплевать. Это не спортсмен уровня Овечкина, чтобы говорить о нём.

Его возможное завершение карьеры не станет каким-то важным событием. Его то в сборную вызовут из жалости, то ещё что-то. Ничего дельного от него сейчас не исходит. В этом весь наш футбол, - приводит слова Тихонова "Советский спорт".

Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. На данный момент форвард является свободным агентом - ранее он допустил, что может завершить профессиональную карьеру.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее он выступал за столичные "Локомотив" и "Спартак", петербургский "Зенит" и ряд других российских клубов, а также был игроком турецкого "Адана Демирспора".

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