Тихонов: есть Дзюба или нет - наплевать. Его то в сборную из жалости вызовут, то еще что-то

- Есть Дзюба или нет — наплевать. Это не спортсмен уровня Овечкина, чтобы говорить о нём.
Его возможное завершение карьеры не станет каким-то важным событием. Его то в сборную вызовут из жалости, то ещё что-то. Ничего дельного от него сейчас не исходит. В этом весь наш футбол, - приводит слова Тихонова "Советский спорт".
Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. На данный момент форвард является свободным агентом - ранее он допустил, что может завершить профессиональную карьеру.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее он выступал за столичные "Локомотив" и "Спартак", петербургский "Зенит" и ряд других российских клубов, а также был игроком турецкого "Адана Демирспора".