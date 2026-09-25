Гаджиев оценил подписание Кузяева в "Динамо" Мх

"У него есть способности, которые могут помочь команде. Сейчас все будет зависеть от того направления, которое выберет команда. Если она хочет прессинговать, играть агрессивно, то на каких-то коротких отрезках Далер может помочь", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".
Сегодня, 25 сентября, пресс-служба махачкалинского клуба объявила о подписании Далера Кузяева. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее полузащитник выступал за казанский "Рубин". Он провел 16 встреч в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги, голевыми действиями не отличился.