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Гаджиев оценил подписание Кузяева в "Динамо" Мх

Почетный президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о подписании Далера Кузяева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Гаджи Гаджиев считает, что полузащитник может принести пользу своему новому клубу.

"У него есть способности, которые могут помочь команде. Сейчас все будет зависеть от того направления, которое выберет команда. Если она хочет прессинговать, играть агрессивно, то на каких-то коротких отрезках Далер может помочь", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".

Сегодня, 25 сентября, пресс-служба махачкалинского клуба объявила о подписании Далера Кузяева. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее полузащитник выступал за казанский "Рубин". Он провел 16 встреч в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги, голевыми действиями не отличился.

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