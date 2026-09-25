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«Ростов» без Альбы. Что стоит за увольнением Джонатана из клуба?

Rusfootball.info — о второй тренерской отставке в РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: "СЭ"
Затяжную паузу на матчи сборных в РПЛ «пережили» не все тренеры. Вслед за «Родиной» об изменениях на тренерском мостике сообщил «Ростов». И если увольнение Хуана Диана из московского клуба на фоне отсутствия результатов не удивило, то расставание с Альбой стало несколько неожиданным. При этом тем, кто следит за «Ростовом», явно были готовы к такому развитию событий. Слухи об уходе Альбы ходили давно, а после смены руководства клуба судьба тренерского штаба, казалось, была решена.

24 сентября об увольнении Альбы сообщили инсайдеры. Вскоре уже сам клуб объявил, что испанский специалист покидает команду по взаимному согласию сторон. При этом «Ростов» покидают и помощники испанца. Точные причины увольнения специалиста не называются. В официальном сообщении клуба говорится, что Альба сочетает работу в «Ростове» и сборной, но сейчас наставнику команды надо сосредоточиться на работе с южанами. И это объяснение не даёт никакого понимания: Альба работал одновременно главным тренером «Ростова» и входил в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России аж с февраля 2025 года. И, по всей видимости, раньше это никого не смущало.

«Ростов» без Альбы. Что стоит за увольнением Джонатана из клуба?

Гендиректор «Ростова» Андрей Чайка в своём телеграм-канале более подробно рассказал о причинах расставания с тренером. При этом, опять же, чёткого понимания мотивации клуба здесь не видно.

«Мы оба понимаем: команде нужны перемены. Договорились, что Альба вместе со всем тренерским штабом оставит пост главного тренера «Ростова». Он не искал легких путей. Просто самоотверженно работал. И он верил и верит в команду. Я знаю, что и ребята отвечают ему тем же Сейчас Джонатан вместе со штабом совмещает работу в клубе и в сборной России. Считаю, что тренерский штаб сейчас должен сосредоточиться на игре «Ростова». Задачи перед нами стоят серьезные, и решать их нужно поступательно, без раскачки. Профессиональный футбол — это в первую очередь результат. Кубок нас радует, а в чемпионате мы буксуем. 12 е место, четыре поражения в пяти последних матчах. Так дальше нельзя. «Ростову» нужно встряхнуться», — написал Чайка.

В объяснении Чайки есть указание на плохие результаты команды. Но, опять же, в последних турах у южан был очень непростой календарь. Вот эти пять последних матчей — гостевое поражение от «Ахмата» (1:4), поражение в гостях от «Краснодара» (0:1), домашняя победа над «Факелом» (3:1), гостевое поражение от «Спартака» (0:3) и домашнее поражение от московского «Динамо» (0:3).

Да, несколько смущают последние крупные поражения команды. Но если говорить объективно, в каких из перечисленных проигранных матчей южане обязательно должны были набирать очки? В турнирной таблице ситуация у команды вполне рабочая: да, команда занимает 12-е место, но от 6-й строчки её отделяют всего четыре очка. Никакой катастрофы там нет.

По мнению журналистов и инсайдеров, главной причиной расставания с Альбой могла стать высокая зарплата специалиста. Она составляет порядка 500 000 евро в год. Якобы в тяжёлых финансовых условиях клуб начинает экономить на всём. Сам Чайка данную версию отверг. Он заявил, что у клуба нет особых финансовых проблем.

По другим данным, увольнение Альбы связано с появлением нового руководства. Руководители клуба начали приводить свою команду. «Ростов» уже покинул спортивный директор Алексей Рыскин, а теперь уходит и главный тренер. Данная версия выглядит более правдоподобной. Действительно, зачастую новые руководители клуба именно так и поступают.


При этом дыма без огня не бывает. О сложностях с финансированием спортивных клубов в Ростове и области говорится уже давно. Есть предчувствие, что новые руководители клуба сейчас будут искать более бюджетные варианты, чтобы экономить на зарплате. Посмотрим.

Кириченко, Ташуев, Тедеев и другие кандидаты



Чайка сразу сообщил, что уже в ближайшее время клуб назовёт нового главного тренера команды. Естественно, что тут же появились различные слухи. Как утверждает «РБ Спорт», главным кандидатом является Дмитрий Кириченко. Он работал в тренерском штабе «Ростова» и даже дважды был и.о. главного тренера. Последним клубом Кириченко является ивановский «Текстильщик», он вывел команду в Первую лигу, но вскоре покинул её из-за отсутствия финансирования.


Как утверждает Metaratings, в числе кандидатов на пост главного тренера находится и Заур Тедеев, бывший наставник «Акрона». Недавно он сам признавался, что у него есть контакты с некоторыми клубами РПЛ, но называть их он не стал. «Ростов» Тедеев значит он хорошо, специалист провёл в системе клуба четыре с половиной года и некоторое время руководил командой. Ростовчан Тедеев покинул, чтобы возглавить родную «Аланию», о чём в последствии пожалел. При этом в интервью «Чемпионату» Тедеев заявил, что не получал предложений от южан.

Также инсайдеры связывают с «Ростовом» Ролана Гусева и Сергея Ташуева. Последней командой Гусева было «Динамо», а Ташуева — «Енисей».


Путь Альбы в «Ростове»



Джонатан Альба работал в «Ростове» с 2018 года. Там он начинал в качестве аналитика у Валерия Карпина. В 2021 году тандем ушёл в сборную, но вернулся в 2022 году. В 2025 году Карпин полностью сосредоточился на сборной, а Альба стал главным тренером «Ростова». Именно тогда Альба выдал свой лучший промежуток в клубе. Команда заняла 8-е место в чемпионате России и дошла до Суперфинала Кубка. В матче за трофей южане уступили ЦСКА в серии пенальти.

В следующем сезоне «Ростов» стал 10-м, сохранив прописку в РПЛ за тур до финиша. Но тут нужно учитывать и тот факт, что клуб начал активно продавать своих лидеров. Естественно, что полноценной замены им не было. Всё это сопровождалось слухами о финансовых проблемах, трансферными запретами и т.п. Поэтому было бы удивительно, если бы южане показывали какие-то впечатляющие результаты. В целом, можно сказать, что «Ростов» находится на том уровне, на котором оперирует клуб. Возможно, даже немного превосходит его. Посмотрим, как теперь на команду повлияют кадровые изменения.

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