Гендиректор "Динамо" Мх рассказал о переговорах с Кузяевым

"Далер - известный футболист. Ему ничего никому доказывать не надо. Мы знакомы с ним лично и с его отцом.
Поэтому не составляло нам проблемы с ним вступить в переговоры. Движение у нас было двусторонним: и Далер хотел к нам, и мы хотели его видеть у себя", - сказал Газизов "Спорт-Экспрессу".
Далер Кузяев заключил соглашение с махачкалинским "Динамо" до лета 2027 года. О подписании стало известно сегодня, 25 сентября.
Ранее полузащитник выступал за петербургский "Зенит", французский "Гавр", грозненский "Ахмат", казанский "Рубин" и другие клубы.