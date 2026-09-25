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Гендиректор "Динамо" Мх рассказал о переговорах с Кузяевым

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился подробностями о переговорах с Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Генеральный директор "Динамо" сообщил, что переговоры были несложными. Он отметил, что обе стороны хотели этот переход.

"Далер - известный футболист. Ему ничего никому доказывать не надо. Мы знакомы с ним лично и с его отцом.

Поэтому не составляло нам проблемы с ним вступить в переговоры. Движение у нас было двусторонним: и Далер хотел к нам, и мы хотели его видеть у себя", - сказал Газизов "Спорт-Экспрессу".

Далер Кузяев заключил соглашение с махачкалинским "Динамо" до лета 2027 года. О подписании стало известно сегодня, 25 сентября.

Ранее полузащитник выступал за петербургский "Зенит", французский "Гавр", грозненский "Ахмат", казанский "Рубин" и другие клубы.

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