Вагнер Лав: если бы Москва была такой раньше, я бы играл тут до сих пор

"Я очень счастлив, что вернулся в Москву. Москва стала намного красивее, чем когда я тут был. Если бы она была такой, когда я здесь выступал, я бы до сегодняшнего дня тут играл", - передает слова Вагнера "Чемпионат".
Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июля 2013 года. Всего за клуб футболист провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.
26 сентября на "ВЭБ Арене" состоится прощальный матч нападающего. На поле встретятся легенды ЦСКА и друзья Вагнера Лава.