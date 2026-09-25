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Вагнер Лав: если бы Москва была такой раньше, я бы играл тут до сих пор

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав высказался о своем возвращении в Москву.
Фото: ФК ЦСКА
Бразилец заявил, что Москва изменилась в лучшую сторону.

"Я очень счастлив, что вернулся в Москву. Москва стала намного красивее, чем когда я тут был. Если бы она была такой, когда я здесь выступал, я бы до сегодняшнего дня тут играл", - передает слова Вагнера "Чемпионат".

Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июля 2013 года. Всего за клуб футболист провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

26 сентября на "ВЭБ Арене" состоится прощальный матч нападающего. На поле встретятся легенды ЦСКА и друзья Вагнера Лава.

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