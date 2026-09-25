"Только в России можно всё". Мостовой высмеял "Ростов"

"То, что происходит в "Ростове", - просто смех. Я вообще не понимаю, как Альба попал туда. Вы такого нигде в мире не найдёте, но в России можно всё (смеётся).Даже аналитики становятся тренерами клубов РПЛ. Мы, которые годами грызли землю, завоевывали титулы, никому не нужны сейчас, а тут… Ой, просто безумие", - сказал Мостовой.
Вчера, 24 сентября, "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера. Испанец занимал эту должность с февраля 2025 года, а до этого работал в штабе Валерия Карпина.
По итогам девяти сыгранных туров ростовчане располагаются на 12-м месте в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своём активе. Ранее в СМИ сообщалось, что возглавить команду может Дмитрий Кириченко, Ролан Гусев или Сергей Ташуев.