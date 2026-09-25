Рабинер высказался о назначении Зидана тренером сборной Франции

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от назначения Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции.

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- Сумасшедший ажиотаж по этому поводу. "Зизу" обожают, мегафигура для любого человека во Франции. Слишком долго был Дешам, и от всего в этой жизни однажды наступает усталость.

Турок мы видели на чемпионате мира. Это главный, пожалуй, провал, который только можно себе представить. Надо было умудриться не забить Парагваю ни одного мяча, играя почти весь матч в большинстве. 1-2, и то лишь потому, что играть в Измите в довольно необычных условиях, - сказал Рабинер.Зинедин Зидан был назначен главным тренером сборной Франции 28 июля. Дидье Дешам руководил национальной командой с 2012 по 2026 год.