Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Шамиль Гасанов арестован до 22 ноября. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 22 сентября Гасанов приобрёл "закладку" с наркотиком и был задержан.
Футболист выступал за "Муром" с начала февраля 2026 года. В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличился. Сегодня, 25 сентября, клуб объявил о расторжении контракта с защитником.
Ранее Гасанов играл за "Енисей", "Анжи", махачкалинское "Динамо", "Балтику" и другие клубы.
Экс-защитник "Анжи" заключён под стражу
Бывшего футболиста "Анжи" и "Динамо" Мх Шамиля Гасанова арестовали с "закладкой".
Фото: ФК "Муром"