Дмитрий Ульянов покидает "Локомотив", сообщает пресс-служба московского клуба. Договор со спортивным директором "железнодорожников" расторгнут по соглашению сторон.
Ульянов занимал свою должность с конца ноября 2022 года. По итогам прошлого сезона красно-зеленые завоевали бронзовые медали чемпионата России.
После 9 туров текущего розыгрыша РПЛ "Локомотив" идет в зоне стыковых матчей, находясь на 14-й строчку в турнирной таблице.
"Локомотив" объявил о расторжении контракта со спортивным директором
Дмитрий Ульянов покидает московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"