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"Локомотив" объявил о расторжении контракта со спортивным директором

Дмитрий Ульянов покидает московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Ульянов покидает "Локомотив", сообщает пресс-служба московского клуба. Договор со спортивным директором "железнодорожников" расторгнут по соглашению сторон.

Ульянов занимал свою должность с конца ноября 2022 года. По итогам прошлого сезона красно-зеленые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

После 9 туров текущего розыгрыша РПЛ "Локомотив" идет в зоне стыковых матчей, находясь на 14-й строчку в турнирной таблице.

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