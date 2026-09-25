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"Какие-то нефутбольные моменты повлияли". Тимощук - о поражении "Зенита" от ЦСКА

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал поражения команды в трех матчах этого сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Такой небольшой шок был в плане результата. Но не в плане игры. Если брать тот же матч против ЦСКА, вы сами видели, что команда играла хорошо, создала много моментов.

Какие-то нефутбольные моменты присутствовали в этом матче, которые повлияли на результат", - сказал Тимощук.

В нынешнем сезоне петербургский "Зенит" потерпел три поражения в Российской Премьер-Лиге, проиграв на своем поле московским "Родине" (1:2) и ЦСКА (1:2), а также уступив на выезде "Спартаку" (0:2). В прошлом сезоне, который стал для команды чемпионским, сине-бело-голубые проиграли только дважды.

После 9 прошедших туров петербуржцы набрали 18 очков и идут на пятой строчке в турнирной таблице. От первого места их отделяет три балла.

Источник: "Спорт день за днем"

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