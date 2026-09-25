"Какие-то нефутбольные моменты повлияли". Тимощук - о поражении "Зенита" от ЦСКА

Какие-то нефутбольные моменты присутствовали в этом матче, которые повлияли на результат", - сказал Тимощук.
В нынешнем сезоне петербургский "Зенит" потерпел три поражения в Российской Премьер-Лиге, проиграв на своем поле московским "Родине" (1:2) и ЦСКА (1:2), а также уступив на выезде "Спартаку" (0:2). В прошлом сезоне, который стал для команды чемпионским, сине-бело-голубые проиграли только дважды.
После 9 прошедших туров петербуржцы набрали 18 очков и идут на пятой строчке в турнирной таблице. От первого места их отделяет три балла.
Источник: "Спорт день за днем"