Вагнер Лав раскрыл планы на вечер после прощального матча

- Знаете, сегодня я уже меньше хожу на тусовки, но в Москве столько хороших мест… Не знаю, продолжают ли работать те заведения, где мы отдыхали раньше. Может, они уже закрыты. Поэтому завтра после матча - к семье! Мы, конечно, немного отпразднуем.
Мы не откажемся от такой возможности отпраздновать такую встречу, - цитирует Лава "Матч ТВ".
Прощальная встреча Вагнера Лава состоится 26 сентября на "ВЭБ Арене" в Москве. В матче сыграют "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", которыми будут руководить Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.