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Вагнер Лав раскрыл планы на вечер после прощального матча

Вагнер Лав рассказал, как собирается отметить завершение профессиональной карьеры после прощального матча.
Фото: ПФК ЦСКА
Бразилец признался, что после встречи планирует провести время с семьёй, однако полностью отказываться от празднования вместе с друзьями не собирается.

- Знаете, сегодня я уже меньше хожу на тусовки, но в Москве столько хороших мест… Не знаю, продолжают ли работать те заведения, где мы отдыхали раньше. Может, они уже закрыты. Поэтому завтра после матча - к семье! Мы, конечно, немного отпразднуем.

Мы не откажемся от такой возможности отпраздновать такую встречу, - цитирует Лава "Матч ТВ".

Прощальная встреча Вагнера Лава состоится 26 сентября на "ВЭБ Арене" в Москве. В матче сыграют "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", которыми будут руководить Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

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