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Матч Венгрия - Украина завершился массовой потасовкой футболистов (фото)

В концовке матча первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Венгрии и Украины произошла массовая потасовка.
Кадр из трансляции
Встреча состоялась в Будапеште и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.

На 90+2-й минуте полузащитник сборной Украины Александр Назаренко получил вторую жёлтую карточку за грубый фол на игроке Венгрии и был удалён. После этого футболисты обеих команд вступили в потасовку. Во время стычки с трибун на поле начали лететь посторонние предметы.

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