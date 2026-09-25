Матч Венгрия - Украина завершился массовой потасовкой футболистов (фото)

В концовке матча первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Венгрии и Украины произошла массовая потасовка.

Кадр из трансляции

Встреча состоялась в Будапеште и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.



На 90+2-й минуте полузащитник сборной Украины Александр Назаренко получил вторую жёлтую карточку за грубый фол на игроке Венгрии и был удалён. После этого футболисты обеих команд вступили в потасовку. Во время стычки с трибун на поле начали лететь посторонние предметы.