Оливейра: болельщики "Зенита" есть везде

- Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что "Зенит" так популярен в Китае. Вот поэтому и стоит проводить такие товарищеские матчи - мы видим, что болельщики клуба есть везде.
И даже здесь, достаточно далеко от дома, люди встречают нас доброжелательно и очень хорошо, - приводит слова Оливейры пресс-служба "Зенита".
"Зенит" 25 сентября прибыл в Китай, где проведёт товарищескую встречу с "Шанхай Шэньхуа". Игра состоится 27 сентября в Шанхае.