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Оливейра: болельщики "Зенита" есть везде

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра отметил тёплый приём команды в Китае и рассказал о реакции местных болельщиков.
Фото: ФК "Зенит"
Специалист подчеркнул, что большое количество людей пришло встретить петербургский клуб после прилёта.

- Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что "Зенит" так популярен в Китае. Вот поэтому и стоит проводить такие товарищеские матчи - мы видим, что болельщики клуба есть везде.

И даже здесь, достаточно далеко от дома, люди встречают нас доброжелательно и очень хорошо, - приводит слова Оливейры пресс-служба "Зенита".

"Зенит" 25 сентября прибыл в Китай, где проведёт товарищескую встречу с "Шанхай Шэньхуа". Игра состоится 27 сентября в Шанхае.

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