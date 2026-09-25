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Экс-гендиректор "Спартака": Кахигао - такая тёмная лошадка, которая вдруг принимает решения

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак раскритиковал подход спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао к формированию команды.
Фото: ФК "Спартак"
Он также выразил недоумение по поводу ситуации с возможным переходом Артёма Дзюбы и отметил, что в его время ключевые трансферные решения принимались совместно с главным тренером.

- Карседо - нормальный тренер, хороший, если ему не будут мешать. Я никогда не слышал интервью Кахигао. Не слышал о его работе, как она построена. Думаю, болельщикам было бы интересно узнать, как он работает. Он же спортивный директор "Спартака".

Такая тёмная лошадка, которая вдруг принимает решения: "Нет, мы не возьмём этого, возьмём того, возьмём подороже". Не знаю, к чему приведёт такая тактика, - приводит слова Первака "Совспорт".

Кахигао занимает должность спортивного директора "Спартака" с января 2025 года. Летом московский клуб приобрёл Мирлинда Даку у "Рубина" за 11 миллионов евро, а Виктора Параду у "Алавеса" за 5 миллионов евро.

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