Экс-гендиректор "Спартака": Кахигао - такая тёмная лошадка, которая вдруг принимает решения

- Карседо - нормальный тренер, хороший, если ему не будут мешать. Я никогда не слышал интервью Кахигао. Не слышал о его работе, как она построена. Думаю, болельщикам было бы интересно узнать, как он работает. Он же спортивный директор "Спартака".
Такая тёмная лошадка, которая вдруг принимает решения: "Нет, мы не возьмём этого, возьмём того, возьмём подороже". Не знаю, к чему приведёт такая тактика, - приводит слова Первака "Совспорт".
Кахигао занимает должность спортивного директора "Спартака" с января 2025 года. Летом московский клуб приобрёл Мирлинда Даку у "Рубина" за 11 миллионов евро, а Виктора Параду у "Алавеса" за 5 миллионов евро.