Азмун и сборная Ирана прибыли в Казань на товарищеский матч с Россией

Сборная Ирана прилетела на товарищескую игру с командой России.

Фото: РФС

"Добро пожаловать! Встречаем сборную Ирана в Казани по всем традициям", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.Товарищеская игра между сборными России и Ирана состоится во вторник, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе "Казань Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет "Первый канал".