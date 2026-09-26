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Сборные Словении и Шотландии сыграли вничью в Лиге наций
Сегодня, 18:12
Сборные Словении и Шотландии поделили очки в 1-м туре Лиги наций (0:0).
Фото: Getty Images
Игра проходила на стадионе "Стожице" (Любляна, Словения) и завершилась нулевой ничьей. Таким образом обе команды набрали по одному очку.
Напомним, также в этом квартете выступают национальные сборные Швейцарии и Северной Македонии.
Лига Наций УЕФА
Лига В. Группа 1. 1 тур
Словения
: Облак, Янжа, Карничник, Дркушич (Зец, 64), Бийол, Брекало (Балковец, 74), Штурм, Элшник (Забуковник, 64), Гнезда-Черин (Ловрич, 80), Матко, Шпорар (Випотник, 74).
Шотландия
: Ганн, Уэлш, Маккенна, Хендри, Макгинн, Робертсон, Фергюсон, Гилмор, Хики (Доук, 78), Макберни, Юр (Боуи, 67).
Предупреждения
: Робертсон, 35, Гнезда-Черин, 75, Карничник, 82, Ловрич, 86.
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Сборная Словении
Сборная Шотландии
Лига Наций
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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