"Ростов" объявил о назначении нового главного тренера

Фото: ФК "Ростов"

- Футбольный клуб " Ростов " сообщает о назначении Дмитрия Сергеевича Кириченко на должность главного тренера главной команды, - сообщает пресс-служба ростовчан.

Напомним, что на этой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера - он занимал эту должность с февраля 2025 года. Дмитрий Кириченко входил в тренерский штаб ростовчан с 2014 по 2017 год, также он был главным тренером "Уфы" и ивановского "Текстильщика". После девяти сыгранных туров желто-синие занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ.