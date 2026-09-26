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"Зенит" объявил о сотрудничестве с китайским клубом

"Зенит" и "Шанхай Шэньхуа" подписали договор о сотрудничестве.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает пресс-служба "Зенита", документ открывает возможности для совместной спортивной подготовки, развития молодежного футбола, обмена опытом в области спортивной медицины, маркетинга, корпоративной социальной ответственности и медиа.

"В числе планируемых инициатив — проведение товарищеских игр между основными составами клубов, а также активное взаимодействие в сфере подготовки молодых футболистов: стороны намерены приглашать друг друга к участию в международных юношеских турнирах, проводить ежегодные стажировки для молодых игроков и тренеров, вести совместную работу по повышению квалификации тренерского состава", - говорится в клубном заявлении.

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Шэньхуа" состоится завтра, 27 сентября, в Китае. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по петербургскому времени.

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