Как сообщает пресс-служба "Зенита", документ открывает возможности для совместной спортивной подготовки, развития молодежного футбола, обмена опытом в области спортивной медицины, маркетинга, корпоративной социальной ответственности и медиа.
"В числе планируемых инициатив — проведение товарищеских игр между основными составами клубов, а также активное взаимодействие в сфере подготовки молодых футболистов: стороны намерены приглашать друг друга к участию в международных юношеских турнирах, проводить ежегодные стажировки для молодых игроков и тренеров, вести совместную работу по повышению квалификации тренерского состава", - говорится в клубном заявлении.
Товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Шэньхуа" состоится завтра, 27 сентября, в Китае. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по петербургскому времени.
"Зенит" объявил о сотрудничестве с китайским клубом
"Зенит" и "Шанхай Шэньхуа" подписали договор о сотрудничестве.
Фото: ФК "Зенит"