Испания обыграла Англию в результативном матче Лиги наций

Сборная Испании начала выступление в Лиге наций с победы над Англией.

УЕФА

Встреча на "Уэмбли" завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Испанцы открыли счёт уже на второй минуте - отличился Ламин Ямаль. Англия ответила двумя голами до перерыва: сначала Энтони Гордон восстановил равенство, а затем Гарри Кейн вывел свою команду вперёд.



После паузы у англичан был шанс увеличить преимущество, однако Кейн не реализовал пенальти, пробив в перекладину. Испания этим воспользовалась: на 60-й минуте Алекс Баэна сделал счёт 2:2, а ещё через 14 минут Микель Оярсабаль забил победный мяч.