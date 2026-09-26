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Испания обыграла Англию в результативном матче Лиги наций

Сборная Испании начала выступление в Лиге наций с победы над Англией.
УЕФА
Встреча на "Уэмбли" завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Испанцы открыли счёт уже на второй минуте - отличился Ламин Ямаль. Англия ответила двумя голами до перерыва: сначала Энтони Гордон восстановил равенство, а затем Гарри Кейн вывел свою команду вперёд.

После паузы у англичан был шанс увеличить преимущество, однако Кейн не реализовал пенальти, пробив в перекладину. Испания этим воспользовалась: на 60-й минуте Алекс Баэна сделал счёт 2:2, а ещё через 14 минут Микель Оярсабаль забил победный мяч.

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