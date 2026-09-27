Гендир "Ростова" - об отставке Альбы: отлучки на три недели со сборной России сказывались на подготовке

- Для нас очень важно, чтобы тренер был всегда с командой. Считаю, отлучки на три недели со сборной России тоже сказываются на подготовке нашей команды.
А так как у нас результат сейчас не самый хороший в чемпионате, для нас каждая игра важна. Всё-таки это профессиональный футбол — и результат стоит в первую очередь, - приводит слова Чайки "Матч ТВ".
Напомним, что на этой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, испанец занимал этот пост с февраля 2025 года, а до этого несколько лет был аналитиком в тренерском штабе Валерия Карпина. Вчера, 26 сентября, желто-синие объявили о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера.
После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.