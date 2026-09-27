Футболист "Урала" Тихий: поставлена задача выйти в РПЛ - мы ее выполняем

- Краткие итоги первого отрезка ФНЛ — мы на втором месте. Хотим большего и будем стремиться к большему.
Цель вы все прекрасно знаете: слышали о том, что поставлена задача выйти в РПЛ. Мы её стараемся реализовать.
И мы её обязательно реализуем, - приводит слова Тихого "Чемпионат".
Вчера, 26 сентября, екатеринбургский "Урал" одержал выездную победу над костромским "Спартаком" в матче 12 тура Первой Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Сильвие Бегич и Дмитрий Тихий, в составе хозяев - Амур Калмыков.
По итогам 12 сыгранных туров команда Сергея Юрана располагается на второй строчке в турнирной таблице с 25 набранными очками, костромская команда занимает третье место с 24 баллами в своем активе.