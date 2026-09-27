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"Родина" объявила о подписании бразильца

Московская "Родина" объявила о подписании легионера.
Фото: ФК "Родина"
Московская "Родина" на официальных ресурсах объявила о переходе бразильского правого защитника Игора Силвы.

Ранее Силва выступал за французский "Лорьян", "Осиек", "Астерас", "АЕК Ларнака". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 1,2 миллионов евро. Напомним, что после девяти сыгранных туров столичный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 5 набранными очками.

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