"Родина" объявила о подписании бразильца

Московская "Родина" объявила о подписании легионера.

Фото: ФК "Родина"

Московская "Родина" на официальных ресурсах объявила о переходе бразильского правого защитника Игора Силвы.



Ранее Силва выступал за французский "Лорьян", "Осиек", "Астерас", "АЕК Ларнака". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 1,2 миллионов евро. Напомним, что после девяти сыгранных туров столичный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 5 набранными очками.