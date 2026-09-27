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Футболист "Спартака" получил травму в матче за сборную

Защитник московского "Спартака" Александер Джику получил травму.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, он почувствовал боль в боку и был заменен.

- В первом тайме я почувствовал боль в боку после одного из единоборств. В перерыве боль значительно усилилась.

Посмотрим, удастся ли мне восстановиться, но я сделаю все возможное, чтобы быть готовым к следующему матчу, - приводит слова Джику 3Sports.

В первом туре отборочного этапа Кубка Африки сборная Ганы уступила национальной команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Александер Джику вышел на поле с первых минут и был заменен на 71 минуте. Во вторник ганцы сыграют с Гамбией.

В нынешнем сезоне Джику провел за московский "Спартак" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт 32-летнего защитника со столичным клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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