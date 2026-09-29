Тюкавин - о сорвавшемся трансфере из "Динамо": немаленькая сумма была предложена от "Зенита"

- "Динамо" имеет право меня не отпустить, это было их решение. Закрыли это дело. Моя история в клубе продолжается. Приятно было, что "Динамо" меня так ценит.
Все-таки немаленькая сумма была предложена от "Зенита". Клуб удержал меня. Благодарен, что мною так дорожат, - цитирует Тюкавина "Советский спорт".
В летнее трансферное окно сообщалось, что петербургский "Зенит" намерен подписать форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Отмечалось, что петербуржцы предлагали около 25 миллионов евро, но столичный клуб отказался от трансфера своего воспитанника.
В нынешнем сезоне форвард вышел на поле в составе бело-голубых в 10 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. Контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2030 года.