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Тюкавин - о сорвавшемся трансфере из "Динамо": немаленькая сумма была предложена от "Зенита"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, какие эмоции были у него, когда бело-голубые не отпустили его в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, ему приятно, что "Динамо" его ценит, ведь "Зенит" предлагал немаленькие деньги.

- "Динамо" имеет право меня не отпустить, это было их решение. Закрыли это дело. Моя история в клубе продолжается. Приятно было, что "Динамо" меня так ценит.
Все-таки немаленькая сумма была предложена от "Зенита". Клуб удержал меня. Благодарен, что мною так дорожат, - цитирует Тюкавина "Советский спорт".

В летнее трансферное окно сообщалось, что петербургский "Зенит" намерен подписать форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Отмечалось, что петербуржцы предлагали около 25 миллионов евро, но столичный клуб отказался от трансфера своего воспитанника.

В нынешнем сезоне форвард вышел на поле в составе бело-голубых в 10 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. Контракт 24-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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