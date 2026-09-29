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Спортдир "Балтики" - о результатах команды: шестое место - это оверперфоманс

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян оценил результаты "Балтики" по итогам прошлого сезона.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маргаряна, шестое место - оверперфоманс, потому что конкуренты играли хуже.

- "Балтика", занявшая шестое место в РПЛ, это был в каком-то смысле оверперфоманс.

Потому что конкуренты играли хуже, "Балтика" поначалу для многих была тёмной лошадкой, многие игроки были наполнены оптимизмом, играли рьяно, - приводит слова Маргаряна "Чемпионат".

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге - это был первый сезон калининградцев в элитном дивизионе российского футбола после возвращения из Первой Лиги.

После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 набранными очками в своем акитве.

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