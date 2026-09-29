Спортдир "Балтики" - о результатах команды: шестое место - это оверперфоманс

- "Балтика", занявшая шестое место в РПЛ, это был в каком-то смысле оверперфоманс.
Потому что конкуренты играли хуже, "Балтика" поначалу для многих была тёмной лошадкой, многие игроки были наполнены оптимизмом, играли рьяно, - приводит слова Маргаряна "Чемпионат".
Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге - это был первый сезон калининградцев в элитном дивизионе российского футбола после возвращения из Первой Лиги.
После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 набранными очками в своем акитве.