Карпукас выделил лидера среди игроков "Зенита"

- На поле я бы выделил Макса Глушенкова. За него говорят цифры и лидерские качества. У него тяжёлый характер.
Я к нему могу подойти и попросить, чтобы он стоял чуть-чуть левее или правее. И он говорит: "Нет!" У него всегда есть своё мнение. И он от него никогда не отвернётся, - сказал Карпукас в эфире "Матч Премьер".
Карпукас перешёл в "Зенит" из "Локомотива" в августе. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл 10 матчей и сделал одну результативную передачу.
Глушенков в текущем сезоне сыграл 10 встреч во всех турнирах. На счету 27-летнего футболиста шесть голов и две результативные передачи.