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Карпукас выделил лидера среди игроков "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Артём Карпукас назвал Максима Глушенкова лидером петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
По словам хавбека, форвард выделяется не только статистикой, но и своим характером, а также всегда имеет собственное мнение.

- На поле я бы выделил Макса Глушенкова. За него говорят цифры и лидерские качества. У него тяжёлый характер.

Я к нему могу подойти и попросить, чтобы он стоял чуть-чуть левее или правее. И он говорит: "Нет!" У него всегда есть своё мнение. И он от него никогда не отвернётся, - сказал Карпукас в эфире "Матч Премьер".

Карпукас перешёл в "Зенит" из "Локомотива" в августе. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл 10 матчей и сделал одну результативную передачу.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 10 встреч во всех турнирах. На счету 27-летнего футболиста шесть голов и две результативные передачи.

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