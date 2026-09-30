Руководству "Манчестер Сити" может грозить до 10 лет тюрьмы - источник

Руководители "Манчестер Сити" могут столкнуться с уголовным преследованием на фоне выводов независимой комиссии по делу о нарушении финансовых правил АПЛ.

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По информации The Sun, материалы дела могут привлечь внимание полиции и налоговых органов. В случае установления признаков уголовного преступления руководителям клуба потенциально может грозить обвинение в мошенничестве, максимальное наказание по которому в Великобритании достигает 10 лет лишения свободы. При этом речь идёт о возможном дальнейшем расследовании, а не о предъявленных сейчас уголовных обвинениях.



29 сентября независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным в серьёзных нарушениях финансовых правил за период с 2009/10 по 2017/18 годы. В частности, комиссия установила использование фиктивных коммерческих соглашений, искажение финансовой отчётности и сокрытие реального положения дел от аудиторов и регуляторов.



"Манчестер Сити" отрицает нарушения и имеет право обжаловать решение комиссии.