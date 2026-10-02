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Турецкий журналист: не думаю, что Батраков останется в "Галатасарае" на долгое время

Турецкий журналист Бурак Эрен высказался о российском полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.
Фото: Global Look Press
"Не думаю, что Батраков останется в "Галатасарае" на очень долгое время.
Он уже показал, о чём думает, включив в свой контракт пункт о выкупе. Переход в "Галатасарай" был для него единственным способом сделать шаг в европейский топ-клуб", - написал Эрен в X.

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.

После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.

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