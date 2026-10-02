Турецкий журналист: не думаю, что Батраков останется в "Галатасарае" на долгое время

"Не думаю, что Батраков останется в "Галатасарае" на очень долгое время.Он уже показал, о чём думает, включив в свой контракт пункт о выкупе. Переход в "Галатасарай" был для него единственным способом сделать шаг в европейский топ-клуб", - написал Эрен в X.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.
После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.