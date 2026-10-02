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"Туда попадают все кому не лень". Широков - о сборной России

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков поделился мнением о сборной России.
Фото: РФС
"Это сборная, а не клуб. Она и отличается от клуба тем, что там написано — национальная команда. Должны играть лучшие.
Все кому не лень попадают в сборную. Так не должно быть", - цитирует Широкова "Чемпионат".


Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани. Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.

Следующим соперником сборной России станет Намибия. Команды встретятся 3 октября в Екатеринбурге. После этого россияне 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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