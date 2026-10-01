Португалия обыграла Данию в результативной встрече

Сборная Португалии одержала победу над Данией в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с шестью голами.

Фото: сборная Португалии

Голами за сборную Португалии отметились правый защитник Жоау Канселу, полузащитник Витинья, нападающие Гонсалу Рамуш и Жоау Феликс. Датчане ответили на это забитыми мячами хавбека Миккеля Дасмгора и нападающего Расмуса Хойлунда.



Португальцы одержали победу со счетом 4:2.



Лига Наций УЕФА



Лига А. Группа 4. 3 тур



Голы: Дасмгор, 23, Хейлунд, 53 - Жоау Канселу, 13, Гонсалу Рамуш, 26, Витинья, 67, Жоау Феликс, 87.



Дания: Хермансен, Мэле (Нарти, 81), Провстгор, Андерсен, Кристенсен, Хейбьерг, Юлманд (Фрохольдт, 75), Дамсгор (Хег, 85), Дарами, Дагим (Исаксен, 46), Хейлунд.



Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Диогу Далот, 63), Витинья, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш (Араужу, 90+2), Рафаэл Леау (Тринкау, 63), Нету (Жоау Феликс, 82), Гонсалу Рамуш (Жоау Невеш, 82).



Предупреждения: Дарами, 80, Рубен Невеш, 82.