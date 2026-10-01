Германия уверенно победила Сербию в Лиге наций

Сборная Германии одержала победу над Сербией в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций.

Фото: Global Look Press

Встреча проходила на "Арене Мюнхен". Голами за хозяев отметились полузащитник Том Бишоф и хавбек Флориан Вирц. Итоговый счет - 2:0 в пользу Германии.



Лига Наций УЕФА



Лига А. Группа 2. 3 тур



Голы: Бишоф, 39, Вирц, 61.



Германия: Урбиг, Миттельштедт, Тиав, Антон, Треу, Шерхант (Конте, 77), Бишоф (Баур, 77), Павлович (Янельт, 88), Гнабри (Эль Мала, 46), Виртц, Вольтемаде (Буркардт, 77).



Сербия: Петрович, Костич, Неделькович, Бабич, Эракович (Павлович, 67), Гудель, Тадич (Лукич, 67), Джодич (Цветкович, 67), Максимович (Костов, 88), Живкович (Самарджич, 67), Йович.



Предупреждения: Гудель, 73, Максимович, 79.