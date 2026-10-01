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Германия уверенно победила Сербию в Лиге наций
Вчера, 23:46
Сборная Германии одержала победу над Сербией в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций.
Фото: Global Look Press
Встреча проходила на "Арене Мюнхен". Голами за хозяев отметились полузащитник Том Бишоф и хавбек Флориан Вирц. Итоговый счет - 2:0 в пользу Германии.
Лига Наций УЕФА
Лига А. Группа 2. 3 тур
Голы:
Бишоф, 39, Вирц, 61.
Германия:
Урбиг, Миттельштедт, Тиав, Антон, Треу, Шерхант (Конте, 77), Бишоф (Баур, 77), Павлович (Янельт, 88), Гнабри (Эль Мала, 46), Виртц, Вольтемаде (Буркардт, 77).
Сербия:
Петрович, Костич, Неделькович, Бабич, Эракович (Павлович, 67), Гудель, Тадич (Лукич, 67), Джодич (Цветкович, 67), Максимович (Костов, 88), Живкович (Самарджич, 67), Йович.
Предупреждения:
Гудель, 73, Максимович, 79.
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Сборная Германии
Сборная Сербии
Опубликовал:
Данил Пелих
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