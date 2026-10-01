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Нидерланды вырвали ничью в матче с Грецией

Сборная Нидерландов в конце второго тайма вырвала ничью в матче 3-го тура группового этапа с Грецией.
Фото: сборная Нидерландов
В первом тайме голами отметились греческие нападающие Фотис Иоаннидис и Георгиос Масурас. Благодаря забитым во втором тайме мячам защитника Вирджила ван Дейка и полузащитника Тейани Рейндерса Нидерланды увезли из Салоников одно очко. Итоговый счет - 2:2.

Лига Наций УЕФА

Лига А. Группа 2. 3 тур

Голы: Иоаннидис, 23, Масурас, 45+2 - ван Дейк, 59, Рейндерс, 89.

Греция: Цолакис, Цимикас, Рецос, Мавропанос, Салиакас, Андруцос (Дувикас, 83), Курбелис, Карецас (Михайлидис, 83), Цолис (Масурас, 18), Иоаннидис (Тетте, 70), Павлидис (Зафеирис, 71).

Нидерланды: Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, Ю. Тимбер (Зехиел, 78), Думфрис, К. Тимбер (Гравенберх, 46), Тил (Рейндерс, 46), Верман, ван Боммел (Ланг, 46), Мердинк (Зиркзее, 70), Саммервилл.

Предупреждения: Цолакис, 67, Ланг, 76, Салиакис, 76.

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