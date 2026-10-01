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Официально: Месси стал владельцем клуба из Испании

Лионель Месси приобрел профессиональную футбольную команду из Испании.
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба "Депортиво Эльденсе", аргентинский футболист стал владельцем клуба. Отмечается, что сделка ждёт одобрения Высшего совета по спорту в Испании.

"Клуб "Депортиво Эльденсе" официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.
Сделка ожидает получения необходимого разрешения от CSD в соответствии с условиями, установленными в Законе о спорте", - написано на сайте клуба.

На данный момент "Депортиво Эльденсе" занимает 19-е место в турнирной таблице Сегунды, второй по значимости лиги Испании. Команда набрала 5 очков в семи встречах, одержав 1 победу, 2 раза сыграв вничью и потерпев 4 поражения.

На данный момент Лионель Месси выступает за "Интер Майами" из США. С 2000 по 2021 год нападающий выступал за испанскую "Барселону".

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