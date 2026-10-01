Официально: Месси стал владельцем клуба из Испании

"Клуб "Депортиво Эльденсе" официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.Сделка ожидает получения необходимого разрешения от CSD в соответствии с условиями, установленными в Законе о спорте", - написано на сайте клуба.
На данный момент "Депортиво Эльденсе" занимает 19-е место в турнирной таблице Сегунды, второй по значимости лиги Испании. Команда набрала 5 очков в семи встречах, одержав 1 победу, 2 раза сыграв вничью и потерпев 4 поражения.
На данный момент Лионель Месси выступает за "Интер Майами" из США. С 2000 по 2021 год нападающий выступал за испанскую "Барселону".