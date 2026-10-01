Официально: Месси стал владельцем клуба из Испании

Лионель Месси приобрел профессиональную футбольную команду из Испании.

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"Клуб "Депортиво Эльденсе" официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.