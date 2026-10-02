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Нагучев - о Дзюбе: жалко, что "Спартак" его не приютил

Спортивный комментатор Роман Нагучев считает, что "Спартаку" стоило вернуть Артема Дзюбу на заключительный отрезок его карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
Нагучев отреагировал на заявление Дзюбы о завершении выступлений и признался, что хотел бы увидеть символическое возвращение нападающего в "Спартак". По мнению комментатора, даже на финальном этапе карьеры форвард мог принести пользу красно-белым.

"Честно говоря, мне жалко, что "Спартак" его не приютил хотя бы на последние несколько месяцев, чтобы в этом было что-то красивое. Мне кажется, что Дзюба мог бы помочь в любом своем состоянии", — заявил Нагучев.

Дзюба является воспитанником "Спартака" и начинал профессиональную карьеру в московском клубе. В дальнейшем нападающий выступал за "Зенит", "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал", "Томь", "Акрон" и турецкий "Адана Демирспор".

38-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России со 179 голами, а также делит рекорд сборной России по забитым мячам — 31.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

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