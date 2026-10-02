Нагучев - о Дзюбе: жалко, что "Спартак" его не приютил

"Честно говоря, мне жалко, что "Спартак" его не приютил хотя бы на последние несколько месяцев, чтобы в этом было что-то красивое. Мне кажется, что Дзюба мог бы помочь в любом своем состоянии", — заявил Нагучев.
Дзюба является воспитанником "Спартака" и начинал профессиональную карьеру в московском клубе. В дальнейшем нападающий выступал за "Зенит", "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал", "Томь", "Акрон" и турецкий "Адана Демирспор".
38-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России со 179 голами, а также делит рекорд сборной России по забитым мячам — 31.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"